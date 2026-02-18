きょう午前、寒河江市に住む男性（50代）が、自宅前で2人組の男に車で連れ去られカネを奪われた。解放されたあと、午後5時ごろに警察に通報した。犯人は逃走中だという。 男性は大江町で解放されたというが、現金80万円を奪われた。犯人は2人とも30代とみられ、ともに身長は175センチくらいだという。 以下、警察が公表した情報です。 【概要】２月18日午前10時30分頃、寒河江市内で、自宅を出た男性が、２人組の男から包丁様の