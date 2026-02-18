メ〜テレ朝の情報番組『ドデスカ！』が、ゴールデンタイムに初進出することが決定した。3月4日に特番『ドデスカ！THE WORLD こんなトコロに名古屋めし!?』（7：00〜8：00※東海地区ローカル）を放送する。【写真多数】メ〜テレ小松崎花菜アナ＆尾形杏奈アナが世界進出なるほど！ザ・ワールド風…『ドデスカ！』は、2025年に番組史上初めて年間視聴率1位を獲得。4月には番組開始25年目を迎える。東海地方をもっと盛り上げた