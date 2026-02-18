女子回転の1回目で途中棄権した安藤麻＝コルティナダンペッツォ（共同）アルペンスキー女子の安藤は「自分の可能性を信じ、強い気持ちでスタートする」と自身3度目の五輪に挑んだ。最も得意な回転に専念した大会。しかし過去2大会と同様、またも痛恨の1回目途中棄権となった。コルティナダンペッツォでは、2021年世界選手権の回転で同種目の日本勢過去最高となる10位に食い込んだ。「難しいコースではない。アタックあるのみ」