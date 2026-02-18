兵庫県警は18日、20代知人女性へのストーカー規制法違反容疑で今月逮捕した男が、女性の自転車のサドル裏に張り付けた「紛失防止タグ」を使い、スマートフォンで位置情報を取得していたとして同法違反容疑で追送検したと明らかにした。タグの無断取り付けや位置情報取得は、昨年12月施行の改正ストーカー規制法で規制対象となった。警察庁によると、改正法による摘発は、把握する限り全国初という。県警によると、男は神戸市