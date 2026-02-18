【その他の画像・動画等を元記事で観る】「うたの☆プリンスさまっ♪」と「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」によるスペシャルコラボレーション、「新曲コラボ」の第2弾として、HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Templeによる「FLAG」が、2月18日より各種音楽配信サービスにてリリースされた。これを記念し、「FLAG」の1コーラストレーラーがKING RECORDS公式YouTubeにてプレミア公開された。第3弾であるST☆RISH ＆