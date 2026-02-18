フィギュアスケート女子で2018年の平昌オリンピックで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワ選手（23）が、2026年2月18日（日本時間）にインスタグラムを更新。バッサリと髪をカットした近影を公開した。「少なくとも私は退屈じゃない」ザギトワ選手はインスタグラムで、「少なくとも私は退屈じゃない」と投稿し、動画を公開。この中でザギトワ選手は、ロングヘアーだった髪をあごの上までバッサリ切った姿で、笑顔やおどけた表情