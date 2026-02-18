メ～テレ（名古屋テレビ） 自民党が圧勝した衆院選ですが、「チームみらい」も大躍進を遂げました。特別国会が召集された18日、安野貴博党首にメ～テレの濱田隼アナウンサーが聞きました。 「チームみらい」は、2025年7月の参院選で、安野貴博党首が議席を獲得。今回の衆院選では、比例で11人が当選しました。 「良くも悪くも今まで国会にいなかったようなタイプの者が今回議席をもらってい