秋田朝日放送 春を感じさせる「洋ランフェスタ」が秋田県立農業科学館（大仙市）で来月１日まで開かれています。色鮮やかで豪華なイメージのあるランは、とても一途でしたたかな花なんだそうです。どういうことなのか、農業科学館の担当者に聞きました。 ※動画ニュース配信でご覧ください。