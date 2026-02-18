ドル円一時１５３．８６レベル、ドル買いと円売りの両面で上昇＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は153.86レベルに再び本日の高値を更新している。米10年債利回りが4.04％台から4.07％台へと上昇しており、日米金利差を意識した動きとなっている。東京市場ではNZ中銀がハト派姿勢との見方でＮＺドル/ドルが下落しており、ドル高圧力の一端を担っていた。このあとのＮＹ市場では耐久財受注や鉱工業生産など一連の米経済指標