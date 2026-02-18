先週のクイーンＣを除外となっていたルージュボヤージュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父コントレイル）は、レイチェル・キング騎手とのコンビで今週２月２２日の東京５Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル）に出走する方向となった。東京サラブレッドクラブが２月１８日、ホームページで発表した。当初はチューリップ賞（３月１日、阪神）を目指していたが、ジョッキーの都合などを考慮して予定を前倒しすることになったと