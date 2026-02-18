自民党の高市総裁が国会で首相に指名されたことを受け、国民民主党の玉木代表は１８日、「政策本位」で対応する方針を改めて示した。玉木氏は衆参両院の本会議後、国会内で記者団に「協力すべきところは協力する。足りないところはしっかりと物申していく」と語った。２０２６年度予算の今年度内成立については「いたずらにダメという気は全くない」と述べた上で、具体的な審議日程を示すよう求めた。一方、企業・団体献金の