特別国会が2月18日に召集され、衆議院選挙で当選した県関係の国会議員が初登院しました。大勝利にも気を引き締める自民党に、責任の重さを痛感する中道改革連合…それぞれの船出です。自民党の歴史的な勝利から10日。特別国会が召集されました。18日朝、県関係議員で最初に姿を現したのは初当選した自民党の内山航氏です。〈自民党内山航議員〉「すがすがしい気分ですし、緊張感がありますし、しっかり仕事をしなければいけない