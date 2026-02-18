県内の公立高校一般入試の志願倍率が発表されました。平均倍率は全日制が1倍を下回り0.99倍、定時制が0.64倍となっています。公立高校・全日制の志願者数は1万1680人です。倍率は去年を下回り0.99倍となっています。また、定時制の志願者数は435人で倍率は0.64倍。全日制と定時制を合わせた総合倍率は0.97倍です。最も倍率が高いのは新潟高校の理数科で1.98倍となっています。志願先の変更は2月24日から26日の午前11時まで受け付け