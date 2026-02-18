2月18日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 靜甲 [東証Ｓ]決算月【3月】2/18発表 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～1万円分のQUOカードを贈呈する。 ■記念優待――――――――