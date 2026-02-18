自民党の圧倒的な勝利に終わった衆議院選挙から１０日。新人議員が初登院し、本格的な活動をスタートさせました。北海道内議員はどんな思いで国会に行ったのでしょうか。２月１８日午前７時半。国会に向かっていたのは、初当選した自民党の加藤貴弘議員です。（加藤貴弘衆院議員）「日々バタバタしているので、きょうがやっと（来た）という感じはないんですけど、スタートに立ったという気持ちなので、しっかり働いて