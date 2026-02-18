2026年2月16日、韓国メディア・聯合ニュースは、韓国入国時に肉類成分を含む食品を持ち込んだ旅行者に高額の過料が科される事例が相次ぎ、旅行者の間で注意喚起が広がっていると伝えた。記事によると、台湾からの旅行者が今月、仁川国際空港を通じて韓国に入国した際に、検疫で肉類成分を含む食品を所持していたことが確認され、約500万ウォン（約53万円）の過料を科された。食品には豚脂などの肉由来成分が含まれており、規定によ