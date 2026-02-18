参議院で行われた総理指名選挙をめぐって、立憲民主党に所属する5人の議員が党の方針である中道改革連合の小川淳也代表へ投票を行わず、造反しました。【写真を見る】総理指名選挙めぐり立憲の5参院議員が造反「中道の小川代表に投票」で大筋合意も…5人が投票せず中道改革連合には立憲民主党と公明党の衆院議員が先行して合流し、参院議員はそれぞれの党に残ったままです。3党は17日、総理指名選挙をめぐって党首会談を行い、一致