プロボクシング賞金1000万円のスーパーフェザー級トーナメント予選の前日計量が18日、都内で行われ、出場10選手が一発でクリア。元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏（46）の「KODLAB」ジム所属で、日本同級15位の英豪（25）も58・8キロでパスした。昨年9月の同級8回戦で4回TKO負けを喫した英豪は昨年12月に緑ジムからKODLABへの移籍を決断。これまでパーソナルトレーニングの指導を受けてきた内山氏の門下生とな