佐藤市長（左）と１００万人目に来場した家族ら＝１８日、道の駅「湘南ちがさき」神奈川県湘南エリア初の道の駅として昨年７月に開業した「湘南ちがさき」（茅ケ崎市柳島）の来場者数が１８日、延べ１００万人に達した。オープンから２２７日目で、売上総額は１月末時点で約１０億９４００万円に上る。同施設のコンセプトは、「ＡＬＯＨＡ湘南初！茅ケ崎発！潮風薫る“ちがさき愛”いっぱいの交流拠点」。日本各地で道の駅を手