「ムダづかいをしている覚えはないのに、なぜかお金が残らない…」そんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。片づけのプロであり、ファイナンシャルプランナーの下村志保美さんによると、そんなときに見直してほしいのが「デジタルまわりの支出」だそう。アプリの有料プランなど、ひとつひとつは少額でも、知らぬ間に家計を圧迫していることも。そこで今回は、下村さんに、見えにくい「デジタル支出」を整えるコツを教