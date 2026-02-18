春コーデで活躍する羽織物。アイテムによってはレイヤードコーデで即戦力になるので、ワードローブに備えておくと便利です。【ユニクロ】の新作として、着回しの利くジップカーデとパーカが登場しています。発売前から注目されている、優秀アイテムの魅力とコーデ術をチェック。 カジュアルに決まるジップカーディガン 【ユニクロ】「ミラノリブフルジップカӦ