チョン・ソンリョンは今季から福島に加入J3福島ユナイテッドFCのGKチョン・ソンリョンが、58歳FWカズ（三浦知良）との共闘でチームを導く。元韓国代表で2度のW杯に出場、J1の川崎フロンターレで4度のリーグ制覇にも貢献した守護神は昨年末、福島に電撃加入。同じく新加入の「大大大先輩」カズとともに、最後尾からチームの成長を後押しする。福島は18日、百年構想リーグ第3節のアウェーJ2大宮アルディージャ戦を前に福島市内で