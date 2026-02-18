by Carlos Eduardo JoosGoogleがアメリカのネバダ州にある自社のデータセンター群へ電力を供給するため、地熱発電開発大手であるOrmat Technologiesと最大150MWの電力購入契約を締結しました。この提携はAIの普及に伴い急増する電力需要に対応するもので、24時間365日稼働可能なクリーンエネルギーを確保することを目的としています。Ormat Technologies Inc. - Ormat Technologies Announces the Signing of Geothermal Portfolio