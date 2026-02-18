兄柴犬のことが大好きでたまらない妹ウルフドッグちゃん。愛が深すぎて…一風変わった愛情表現が愛おしすぎると話題になっているのです。 豪快かつ微笑ましい、思わず頬が緩んでしまうようなその光景は記事執筆時点で386万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：柴犬のことが好き過ぎるオオカミ犬→なぜか深く吸い込んで…『一風変わった愛情表現』】 同居犬のことが好き過ぎるオオ