インターネットイニシアティブ（IIJ）は、ローカル5Gに対応したeSIMプロファイルを1つから発行できるソリューションを提供開始した。 本ソリューションでは、タレスの「Thales eSIM as a Service」を採用することで、事前定義されたプロファイルを活用し、サーバー導入不要で1つからの発行を可能にしたという。 本サービスは、ローカル5G SA（Stand Alone）に対応