◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１８日、栗東トレセン重賞初制覇を狙うケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）が２月１８日、栗東・坂路で好気配を漂わせた。力強いフットワークで疾走した。ラスト１ハロンから強めに手綱を動かされ、グングンとスピードアップ。流れるように加速ラップを刻んだ。単走ながら、この日の坂路で３位となる５０