熊本城で新しい桜が見つかりました。名前は投票で決められます。■永島由菜キャスター「熊本城内に約550本あるという桜。その中で、新しい桜が見つかりました」 新しい桜は2022年に行われた品種調査で発見されました。一番の特徴は開花しながら徐々に白から濃いピンクに変わる花びら。桜の分類に詳しい専門家は、突然変異や自然交配の結果、生まれた可能性があるとみています。熊本城総合事務所は、県民と一緒に守り育て