メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市が、2026年の「世界で最も居心地の良い都市」10選に日本で唯一選ばれました。 大手旅行予約サイト「ブッキング・ドットコム」が、世界中の旅行者から寄せられた情報をもとに選びました。 18日に高山市で表彰式が行われました。 高山市が選ばれたのは「伝統的な体験を楽しむことができるうえ、ホテルや旅館の評価が高かったため」としています。 過去14回の中で日本の自治体