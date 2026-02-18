出演者は全員不良（ワル）!? 昨年12月、配信開始と同時に国内外で大ヒットとなった異色の恋愛リアリティショー『ラヴ上等』。何が視聴者の心を惹きつけたのか？ 番組プロデューサーであるMEGUMIさんが振り返ります。まっすぐぶつかり合う姿に心打たれる、『ラヴ上等』が教えてくれた、本気（マジ）の恋ヤンキーたちが共同生活を送りながら、本気（マジ）で恋に落ちていく――そんな異色の恋愛リアリティショー『ラヴ上等』。2025年