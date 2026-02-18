“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループのゼットンが運営するアロハテーブルでは、人気キャラクターすみっコぐらしとのコラボレーション企画を開催。2026年3月4日（水）～5月10日（日）の期間限定で、『すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！』をテーマにした特別メニューが登場します。リゾート風衣装に身を包んだすみっコたちとともに