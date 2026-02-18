災害はいつ、どこで起こるかわかりません。昨日まで当たり前だと思っていた景色が、一瞬にして変わってしまうことがあります。イラストレーターのアベナオミさんは、東日本大震災当日の体験談『2011年3月11日家族全員がバラバラだった。その時』をX（旧Twitter）に投稿し、話題となっています。【漫画】『2011年3月11日家族全員がバラバラだった。その時』（全編を読む）物語は、2011年3月11日14時46分ごろ、作者が車を運転中に大