お金が貯まらないなと感じている人は、もしかしたらお金に愛されていないのかもしれませんよ。何だか噓っぽいと感じるかもしれませんが、人に例えれば、自分のことを嫌いな人とは仲良くできないですよね？ それはお金も同じです。今回は、お金に愛されるために習慣にしたいことを3つご紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！お金が貯まる人の何気ない習慣3つ習慣1：お金を丁寧に扱う私たちは仲良くなりたい相手に対して、