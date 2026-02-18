岡山大学はきょう（18日）、2026年度の一般選抜志願者数（前期日程）の確定値を発表しました。 【画像をみる】岡山大学2026年度「一般選抜志願者倍率」（前期日程）各学部の倍率は？ 10学部で計1,492人の募集に対して、4,205人の志願者数となり、倍率は2.8倍でとなりました。（前年比＋0.1ポイント） 前期日程は2月25日・26日に行われ、合格発表は3月7日に予定されています。 文学部・教育学部 文学部人文学科は、120人の募