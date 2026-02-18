衆議院選挙を受けた特別国会は１８日に招集され、自民党総裁の高市早苗総理大臣が衆参両院の本会議で第１０５代総理大臣に選出されました。 １８日の午後、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙は投票総数４６４票のうち高市総理が３５４票を得ました。 参議院本会議では高市総理と中道改革連合の小川氏による決戦投票となりましたが、高市総理が１２５票、小川氏が６５票で高市総理が第１０５代総理大臣に選出されました。