GTVニュース 佐藤選手と同じく高崎健康福祉大学出身の山田和哉選手は男子団体パシュートに出場しましたが、８組中、最下位に終わりました。 準々決勝で全体８位だった日本。１７日午後１１時半ごろに行われた７位・８位決定戦でドイツと対戦しました。山田和哉選手は２番手を担います。 日本はレース序盤、ドイツとほぼ互角の滑りを見せますが、中盤からリードを広げられます。残り１周でドイツが