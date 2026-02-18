ミラノ・コルティナオリンピックに出場している高崎健康福祉大学出身の佐藤綾乃選手がスピードスケート女子団体パシュートで銅メダルを獲得しました。佐藤選手の母校では関係者が熱いエールを送りました。 高崎健康福祉大学出身の佐藤綾乃選手は１７日深夜に行われた女子団体パシュートの準決勝に登場。大学には現地にエールを送ろうと、スケート部の後輩部員や職員が集まり、佐藤選手