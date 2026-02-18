欧州の名門クラブが、日本サッカー界の“キング”に粋なメッセージを送った。クロアチアの強豪ディナモ・ザグレブは２月17日、公式Xを更新。三浦知良の同クラブデビューから27周年を祝福する投稿を行なった。クラブは「三浦！ちょうど27年前の今日、1999年２月17日、レジェンド三浦知良は青いユニホームを着てデビューを果たしました。ムラードスト127とのチャンピオンシップで、３−０で勝利しました」と回想。さらに、日本