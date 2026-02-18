１６日に広島県東広島市の住宅で首を複数回刺されて殺害された男性について、警察はこの家に住むリフォーム会社社長の川本健一さん（４９）だと明らかにしました。 川本さんは妻と２人で暮らしていましたが、妻は逃げ出して無事でした。