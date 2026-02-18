阪神の沖縄・具志川キャンプ第4クール2日目となった18日、ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が、故障後初めて屋外で投手の投げたボールを打ち、51スイング中7本の柵越えを披露した。以下、平田勝男2軍監督との一問一答――立石が初めて外でケージに入った「やっぱり外に出ると、昨日もちょっと力は入っていたけど、いいスイングをしているよ。ツボも持ってるし、いい角度で上がる打球。こうやって外で、ある程度