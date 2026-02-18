中国電力島根原発＝2025年11月中国電力が計画している島根原発2号機（松江市）のプルサーマル発電に関し、同社が公表した2029年度の開始想定に対して鳥取県の平井伸治知事が抗議したことを巡り、経済産業省資源エネルギー庁は18日、同社に口頭指導した。実施に向け、県への説明プロセスを「白紙撤回」するように求めたという。鳥取県や資源エネルギー庁によると、18日午後、同庁の部長が中国電の中川賢剛社長に伝達。計画をス