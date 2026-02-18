伊藤忠商事は18日、中古品店「ブックオフ」を展開するブックオフグループホールディングスと資本業務提携すると発表した。出資比率は5.01％。傘下のコンビニ、ファミリーマートの店舗を中古品の回収拠点として活用し、仕入れを強化することを検討する。既存株主の講談社、集英社、小学館から取得する。取得額は十数億円とみられる。伊藤忠によると、中古品の国内市場は拡大を続け、2024年に約3兆3千億円に達した。物価高で節約