疲労のたまるキャンプ後半を迎え、18日の阪神宜野座キャンプに“サプライズゲスト”が降臨した。落語家の笑福亭鶴瓶がはプライベートで訪れたもので、藤川監督からのお願いを受け、午後の練習前にはグラウンドの中へ。三塁側ベンチ前の円陣で言葉を紡いだ。「とにかく皆さんに頑張ってもらおうと思うて。僕あんまり言わないんですけど、ずっと阪神ファンで。知ってる人ばっかりやと思っていたら、そらそやな。ホンマに。ずっと