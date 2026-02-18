女優の大原優乃（２６）が１８日、出演中の舞台を降板することが発表された。所属事務所は「弊社所属の大原優乃は、この度、出演中の舞台『熱海殺人事件ラストメッセージ』を体調不良により降板させていただくこととなりました」と報告。「チケットを購入されていたお客様にはご心配とご迷惑をおかけし申し訳ございません。また出演者及び関係者各位には、多大なご迷惑をおかけいたしますことを心より深くお詫び申し上げます」