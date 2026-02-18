第６回ＷＢＣに臨む日本代表・牧原大成内野手（３３＝ソフトバンク）が侍ジャパン宮崎事前合宿の１８日、打席でのピッチクロック（投球間の時間制限）対応に困惑の表情を浮かべた。実戦形式の打撃練習「ライブＢＰ」で今大会から採用される新ルールを初体験。報道陣に感想を聞かれ「ピッチクロック、難しいっすね」と本音を明かした。ライブＢＰで北山（日本ハム）と対戦。遊ゴロに倒れたが、打撃の感触はよく「悪くなかったで