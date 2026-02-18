４日の当欄で、「総選挙で自民党大勝ならサナエノミクス関連株への投資が加速」と書いた。見立て通り、選挙明け９日の株式相場は日経平均株価が一時５万７０００円を突破するなど急騰した。ただ、足元の上昇は、従来の半導体株高がけん引する相場ではなく、買いが関連株全体に波及することで相場全体が押し上げられた印象だ。当欄では、「主要な相場テーマの主力株の株価上昇にともなって買われる銘柄」に主眼を置いている。そ