◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ロシア出身で個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場するアデリア・ペトロシャン（１８）は５位発進。７２・８９点をマークし「自分の演技から大きな喜びを感じた」と感慨に浸った。第１グループから大歓声が起こった。横断幕を掲げるファンや「アデリア」コールの大合唱に包まれた。４回転ジャンプやトリプル