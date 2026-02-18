リンクをコピーする

欧州株堅調、防衛・資源・半導体関連が買われる 東京時間19:17現在 英ＦＴＳＥ100 10648.26（+92.09+0.87%） 独ＤＡＸ25201.93（+203.53+0.81%） 仏ＣＡＣ40 8399.17（+37.71+0.45%） スイスＳＭＩ 13821.58（+68.74+0.50%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:17現在 ダウ平均先物MAR 26月限49850.00（+238.00+0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限689