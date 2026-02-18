ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体と女子個人ノーマルヒルでともに銅メダルを獲得した下高井・野沢温泉村出身の丸山希選手が18日、帰国しました。その後の会見で「大満足のオリンピックにできた」と振り返りました。2つの銅メダルをかけ、羽田空港へと到着した野沢温泉村出身でスキージャンプの丸山希選手。2歳年上の高梨沙羅選手と共に銅メダルを持ち、笑顔の帰国となりました。丸山選手