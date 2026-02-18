阪神のドラフト5位・能登嵩都投手（24＝オイシックス）が18日、具志川キャンプでのシート打撃に登板し、打者10人に対し被安打2、1奪三振だった。「強い球を投げられている」と手応えを口にする一方、課題には制球力を挙げた。「もう少し、ゾーンを下げて投げたい」と高めに浮いた二つの四球を反省。今後は直球を生かすため、持ち味のカーブの精度を磨く構えだ。「だんだん去年のシーズンにやっていたようなピッチングに少し