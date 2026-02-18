コールドスリープ（活動休止）中のテクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが15日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告し、“最新ショット”を公開した。【写真】「すてきなお写真!!!」37歳迎え“最新ショット”を披露したPerfumeあ〜ちゃんあ〜ちゃんは「2026.2.15 My birthday たっくさーんのメッセージありがとう」と感謝をつづり、長野県小布施町での1枚をアップ。雪景色が広がるのどかな1本道で、“ホワイトコ